«Умная» зубная щетка Xiaomi Oclean X вызвала огромный интерес

Спрос на «умную» зубную щетку от Xiaomi оказался в 4000% больше, чем планировалось. На площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin в прошлом месяце начали собирать средства на зубную щетку, у которой сенсорное управление и несколько режимов работы.

За две недели на Oclean X оформило заявку свыше 41 тыс. человек, причем сбор средств еще незакончен, так как зубную щетку можно будет заказать до 20 июня.

Цена на Oclean X составляет 367 долларов, но после закрытия сбора средств на площадке стоимость «умной» щетки вырастет до 430 долларов.

В Oclean X установили сенсорный экран и батарею на 800 мАч, которая обеспечивает работу до 20 дней.

Зубная щетка может быть подключена к смартфону для просмотра статистики и определения качества чистки зубов.

Oclean X защищена по стандарту IPX7, то есть она не боится кратковременного погружения под воду.

