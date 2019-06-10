«Умная» зубная щетка Xiaomi Oclean X вызвала огромный интерес

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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«Умная» зубная щетка Xiaomi Oclean X вызвала огромный интерес

10.06.2019 21:40

Спрос на «умную» зубную щетку от Xiaomi оказался в 4000% больше, чем планировалось. На площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin в прошлом месяце начали собирать средства на зубную щетку, у которой сенсорное управление и несколько режимов работы.
За две недели на Oclean X оформило заявку свыше 41 тыс. человек, причем сбор средств еще незакончен, так как зубную щетку можно будет заказать до 20 июня.

Цена на Oclean X составляет 367 долларов, но после закрытия сбора средств на площадке стоимость «умной» щетки вырастет до 430 долларов.

В Oclean X установили сенсорный экран и батарею на 800 мАч, которая обеспечивает работу до 20 дней.

Зубная щетка может быть подключена к смартфону для просмотра статистики и определения качества чистки зубов.
Oclean X защищена по стандарту IPX7, то есть она не боится кратковременного погружения под воду.

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