«Умная» разделочная доска собрала на Kickstarter 1,5 млн долларов

На площадке коллективного финансирования Kickstarter была представлена «умная» разделочная доска стоимостью всего 99 долларов.

Доска получила название ChopBox и для запуска ее в серию разработчики планировали собрать всего 10 тысяч долларов, но продукт оказался настолько интересным, что уже собрал более 1,5 млн долларов! Доска выполнена из бамбука и обладает рядом функций.

В частности, доска может быть использована как весы, таймер и даже как точилка для ножей.

К тому же снизу доски имеется дополнительный отсек, который выдвигается и на него можно сгружать уже нарезанный продукт.

Еще немаловажным в ChopBox является ультрафиолетовая лампа.

Также в новинке установили батарею на 3 000 мАч, которая обеспечит заряд на месяц активного использования. Вся электроника в доске надежно защищена от попадания влаги. Первые поставки умной доски запланированы на декабрь.