Китайская компания Umidigi ведет разработку нового смартфона, о котором сегодня появились подробности.

Как выяснилось, Umidigi готовит дешевый смартфон Umidigi X с подэкранным сканером. Его презентация состоится в начале августа.

Логично предположить, что в устройстве предложат OLED экран, так как именно с таким экраном устанавливают подэкранные сканеры отпечатков пальцев.

Еще в Сети появилось рекламное изображение новинки, где подтверждается название устройства.

Umidigi X окажется недорогим устройством с подэкранным сканером в своем сегменте. О стоимости и других технических характеристиках информации пока нет.