Ультрабюджетный 5G-смартфон China Mobile выйдет на рынок в июне

Китайская компания China Mobile, которая занимается телекоммуникационными услугами, заявила о выпуске собственного смартфона.

Это будет не просто смартфон, а самый дешевый из тех, которые доступны на рынке с поддержкой 5G.

Как известно, данная технология еще дорого обходится производителям, к тому же она новая и существует лишь на считанных моделях, в числе которых и флагман Samsung Galaxy S10 5G.

Например, последний в эквиваленте обойдется от 80 тыс. рублей, но China Mobile обещает ультрабюджетный 5G-смартфон, который выйдет на рынок уже в июне.

Эта новинка на старте продаж получит ценник 289 долларов или около 19 тыс. рублей, а в дальнейшем подешевеет до 149 долларов или 10 тыс. рублей.

К сожалению никаких характеристик анонсированного устройства в компании не раскрыли.