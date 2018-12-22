Ulefone представила защищенный смартфон Ulefone Armor 6 с 5G

Компания Ulefone рассекретила новый защищенный смартфон, который в своем сегменте станет первым способным работать в сетях пятого поколения.

Новый защищенный смартфон получил название Ulefone Armor 6 и работает он на процессоре Helio P60. Новинка имеет 6,2-дюймовый экран, разрешение которого составляет FHD+.

На лицевой стороне у смартфона установлена камера для селфи на 13 Мп, а вот на задней панели располагается двойная основная камера с модулями на 21 и 13 Мп.

Модель Ulefone Armor 6 выполнена в соответствии с военным стандартом MIL-STAD-810G и имеет защиту IP69K.

Из особенностей смартфона стоит отметить еще и наличие 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. О ценах на смартфон будет объявлено позднее.