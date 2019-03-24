Удешевленный Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок

Удешевленный Xiaomi Mi 9 SE скоро выйдет на мировой рынок24.03.2019 19:32
Через время после официальной презентации удешевленного варианта флагманского Xiaomi Mi 9, появились предположения, что модель выйдет за пределы Китая.
В то время как Xiaomi Mi 9 является флагманом и он предлагается за пределами китайского рынка, Xiaomi Mi 9 SE предназначен в первую очередь для этой страны.
Но похоже в этом году ситуация изменилась и преемник Mi 8 SE все же выйдет на мировой рынок.
В качестве доказательства этим предположениям, журналисты GizChina.it приводят тот факт, что на выставке MWC модель работала на глобальной версии прошивки MIUI 10.2, а делать такую прошивку для китайского смартфона компания не стала бы.
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