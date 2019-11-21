Удешевленный фитнес-браслет Xiaomi оказался хуже Mi Band 3

Индийское подразделение Xiaomi разработало удешевленную версию популярного фитнес-браслета Mi Smart Band.

Новая модель получила название Mi Smart Band 3i, и от оригинального Mi Band 3 она отличается отсутствием датчика частоты сердечных сокращений.

В остальном новинка идентична браслету Mi Band 3. В устройстве установлен 0,78 дюймовый дисплей с разрешением128х80 пикселей.

Для связи со смартфоном используется беспроводной модуль Bluetooth 4.2 LE. На экране браслета можно увидеть уведомления, время и другие события, а в целом новый бюджетный браслет получил стандартный набор функций.

Предварительные заказы на браслет уже начали принимать. «Живые» продажи Mi Smart Band 3i начнутся 1 декабря.

Гаджет оценили в 18 долларов. Для сравнения на старте продаж Mi Band 3 стоил 26 долларов.