Удешевленная версия Sony PlayStation 4 выйдет этой осенью

В 2020 году ожидается появление нового поколения самой популярной консоли в мире, но по новым данным, компания Sony осенью выпустит удешевленную PlayStation 4.

В России 7 мая начинаются продажи бездискового Xbox One S all-digital, который ритейлеры будут предлагать по цене 18 990 рублей.

В ответ на новый xbox компания Sony осенью выпустить PlayStation 4 Super Slim и это будет более доступная версия текущей консоли.

Инсайдеры сообщают, что в ней установят процессор изготовленный по техпроцессу 7 нм, а цена консоли составит до 199 евро, что в пересчете около 15 тыс. рублей.

Также приставка станет еще тоньше, чем PlayStation 4 Slim, и возможно в ней, как и в Xbox One S тоже уберут дисковод.