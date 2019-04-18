Ubisoft бесплатно раздает игру Assassin’s Creed Unity

Ubisoft решила не только пожертвовать на сгоревший Собор Парижской Богоматери, но также запустить акцию по бесплатной раздаче Assassin’s Creed Unity.

Игровая компания на реставрацию собора выделяет 500 тысяч евро.

Также до 25 апреля по адресу assassinscreed.com/unity-notredame каждый желающий может бесплатно скачать лицензию игры Assassin’s Creed Unity, в которой присутствует цифровая копия Собора Парижской Богоматери.

В Assassin’s Creed Unity все действия разворачиваются в средневековом Париже, а при создании игры разработчики сканировали Нотр-Дам и воссоздавали годами его элементы и текстуры.

Ранее сообщалось, что цифровая копия их игры позволить восстановить собор.