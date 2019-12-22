«Убийца флагманов» Pocophone F2 выйдет в 2020 году

Ранее были слухи об отказе от создания преемника Pocophone F1, который был прозван «убийцей флагманов».

Однако позднее в компании опровергли слухи, заявив, что модель выйдет, но позже, но никаких предварительных сроков выхода не называли.

Позднее стало известно, что анонс Pocophone F2 запланирован на следующий год. Более того, появились данные, что этот аппарат получит новый топовый процессор Snapdragon 865.

В компании подтвердили информацию, что Pocophone F2 будет представлен в 2020 году, однако по-прежнему более точные сроки не озвучивают. Какие изменения произойдут в смартфоне пока не сообщается.

По предварительным данным, новое поколение Pocophone F2 будет во многом иметь схожесть с Redmi K20.

Также у него будет выдвижная фронтальная камера и основная камера с тремя модулями. Предварительная стоимость составит около 300 долларов.