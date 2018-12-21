Uber во Франции оштрафовали на €400 тысяч из-за утечки данных пользователей

Национальная комиссия по вопросам информационных прав и свобод уверена, что компании ничего не предпринимала, для того, чтобы не допустить утечку информации о своих пользователях.

Транспортная компания получила штраф в размере 400 тысяч евро во Франции, так как было доказано, что именно из-за бездействия компании в ноябре прошлого года, случилась утечка данных миллионов пользователей.

Тогда вся информация 57 миллионов человек оказалась в распоряжении хакеров.

Впрочем, в самой компании это подтвердили, но по мнению французской комиссии хакерскую атаку можно было свести на нет, чего в компании делать не стали.