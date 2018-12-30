У жителя США в кармане брюк взорвался iPhone XS Max

О своей истории житель США решил поделится в социальных сетях.

Американец рассказал, что iPhone XS Max он приобрел около месяца назад и в какой-то момент он почувствовал какой-то неприятный запах, после чего он почувствовал и жжение в районе ноги.

Оказалось, что в кармане его брюк загорелся смартфон, который также спровоцировал большое количества дыма.

Житель США незамедлительно отправился в магазин, где приобретал смартфон, и предоставив все доказательства потребовал, чтобы ему заменили смартфон, но в магазине ему отказали.

Представители американской компании сказали ему дожидаться разбирательств. В итоге мужчина решил подать иск на компанию.