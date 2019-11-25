У Xiaomi Mi Band появился конкурент от российского производителя

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band является одним из самых продаваемых в мире, и у него на рынке существует огромное количество конкурентов. Теперь добавился еще один.

Российская компания Inoi выпустила браслет Inoi Band, который можно приобрести по рекомендованной розничной цене 2 490 рублей.

Inoi Band способен следить за активностью пользователя, показывать уведомления со смартфона и управлять музыкой.

Браслет Inoi Band выполнен из силикона. Он двухцветный и устойчив к различным загрязнениям. В новинке 0,96-дюймовый IPS экран, процессор Nordic, Bluetooth 4.0. сенсор для измерения пульса от Kionix, а также реализована защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Встроенного аккумулятора в браслете хватит на несколько дней работы при средней активности и заряжается он менее чем за два часа. Работает Inoi Band со смартфонами под управлением Android и iOS.