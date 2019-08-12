У System Shock 2 скоро появится улучшенное издание

Nightdive Studios в Twitter объявили, что скоро выйдет обновленная версия System Shock 2 — Enhanced Edition.

Подробности разработчики пока не раскрывали, заявив, что игра выйдет в ближайшее время.

Nightdive Studios сейчас еще разрабатывают ремейк оригинальной System Shock.

Современную версию игры должны были выпустить еще в 2017 году, но в итоге было решено сменить платформу с Unity на Unreal Engine 4 и из-за этого релиз перенесли на середину 2018 года.

В начале 2018 года представители Nightdive Studios сказали, что проект ремейка ушел слишком далеко от оригинала, поэтому разработку пока приостановили, чтобы переосмыслить игру.

Позже было объявлено, что ремейк System Shock выйдет не раньше первого квартала 2020 года.