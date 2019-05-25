У смартфона OnePlus 7 Pro обнаружилась большая проблема с экраном

У смартфона OnePlus 7 Pro обнаружилась большая проблема с экраном25.05.2019 23:51
OnePlus придется очень быстро исправлять ошибку, чтобы проблемы с экраном не отразились на продажах OnePlus 7 Pro.
Некоторые пользователи в Сети стали жаловаться на работу OnePlus 7 Pro. Как оказалось в аппарате происходят фантомные касания экрана. Пользователь в сети показал как экран OnePlus 7 Pro «живет своей жизнью».
Аппарат лежит на столе и к нему никто не прикасается, но он сам опускает шторку быстрого доступа, а через секунду возвращается на домашний экран.
По данным портала Android Police, в компании уже знают о проблеме и сейчас занимаются исправлением ошибки.
Стоит отметить, что такие фантомные нажатия фиксируются не у всех пользователей.
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