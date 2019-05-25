У смартфона OnePlus 7 Pro обнаружилась большая проблема с экраном

OnePlus придется очень быстро исправлять ошибку, чтобы проблемы с экраном не отразились на продажах OnePlus 7 Pro.

Некоторые пользователи в Сети стали жаловаться на работу OnePlus 7 Pro. Как оказалось в аппарате происходят фантомные касания экрана. Пользователь в сети показал как экран OnePlus 7 Pro «живет своей жизнью».

Аппарат лежит на столе и к нему никто не прикасается, но он сам опускает шторку быстрого доступа, а через секунду возвращается на домашний экран.

По данным портала Android Police, в компании уже знают о проблеме и сейчас занимаются исправлением ошибки.

Стоит отметить, что такие фантомные нажатия фиксируются не у всех пользователей.

