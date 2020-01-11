У пользователя IPhone XS не выдержал кратковременного погружения в воду 

iPhone XS получил защиту IP68, а это означает, что он способен выдержать не только брызги, но также и погружение под воду.

Причем согласно стандарту IP68, устройство с такой маркировкой можно погружать под воду на глубину до одного метра на время до 30 минут, но как оказалось iPhone XS не выдерживает контакта с водой.

Владелец iPhone XS из КНР свой аппарат случайно упустил в ванную. Смартфон сразу же был извлечен из воды и просушен.

Но через время в смартфоне перестала корректно работать сложнейшая система распознавания пользователя по лицу.

Со своим утопленником владелец обратился в сервисный центр, так как смартфон еще на гарантии, но там за ремонт аппарата запросили 700 долларов, объяснив это тем, что в устройство попала вода и это не гарантийный случай.

На возмущение пользователя и представления данных с официального сайта Apple о защите iPhone XS по стандарту IP68, в сервисном центре сказали, что аппарат на самом деле защищен от брызг, а не от погружения под воду.

Стоит отметить, что на сайте Apple написано, что защита iPhone XS от пыли и воды может быть снижена из-за ежедневного износа.