У новых Android появится аналог AirDrop

У новых Android появится аналог AirDrop01.07.2019 10:48
В Android-смартфонах появится новая функция передачи данных на другой смартфон. Она в операционной системе сменит Android Beam.
Новый сервис станет аналогом AirDrop от Apple, а назвали его Fast Share и через него можно будет предавать информацию без подключения к интернету.
Таким образом, пользователь на другой смартфон сможет отправить любые данные, включая URL-адреса и архивы.
Для работы Fast Share нужно чтобы были включены bluetooth и определение местоположения, а также введено имя аппарата.
При соединении и передаче данных на экране будет отображаться полная информация и процесс передачи, количество файлов и их название.
Для принятие передаваемых файлов пользователю нужно будет подтвердить получение данных. Это сделано с целью защиты от несанкционированных файлов, которые могут отправить с незнакомого устройства.
Пока неизвестно на каких версиях ОС Android будет работать Fast Share, но в новой мобильной ОС функция точно появится.
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