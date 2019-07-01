У новых Android появится аналог AirDrop

В Android-смартфонах появится новая функция передачи данных на другой смартфон. Она в операционной системе сменит Android Beam.

Новый сервис станет аналогом AirDrop от Apple, а назвали его Fast Share и через него можно будет предавать информацию без подключения к интернету.

Таким образом, пользователь на другой смартфон сможет отправить любые данные, включая URL-адреса и архивы.

Для работы Fast Share нужно чтобы были включены bluetooth и определение местоположения, а также введено имя аппарата.

При соединении и передаче данных на экране будет отображаться полная информация и процесс передачи, количество файлов и их название.

Для принятие передаваемых файлов пользователю нужно будет подтвердить получение данных. Это сделано с целью защиты от несанкционированных файлов, которые могут отправить с незнакомого устройства.

Пока неизвестно на каких версиях ОС Android будет работать Fast Share, но в новой мобильной ОС функция точно появится.