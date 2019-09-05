У Nokia 105 появилась старшая версия в лице Nokia 110

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5 октября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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У Nokia 105 появилась старшая версия в лице Nokia 110

05.09.2019 21:34

Помимо двух смартфонов и телефона под управлением KaiOS, был представлен самый простой кнопочный телефон Nokia 110. Это старшая версия Nokia 105, и в отличие от нее новинка получила камеру и mp3-плеер.
Телефон оказался максимально простым. Так, в нем установлена проверенная платформа Series 30+ и дисплей диагональю 1,77 дюйма.

В Nokia 110 есть слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, FM-радио, батарея на 800 мАч и камера на 0,8 Мп.

Аппарат будет предлагаться в синем, черном и розовом цветах. Цена новинки составит около 20 долларов.

IFA 2019: Представлены смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2

Представлена современная версия 10-летней «раскладушки» Nokia 2720

На IFA 2019 представили защищенный телефон Nokia 800 Tough

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