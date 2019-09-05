У Nokia 105 появилась старшая версия в лице Nokia 110

Помимо двух смартфонов и телефона под управлением KaiOS, был представлен самый простой кнопочный телефон Nokia 110. Это старшая версия Nokia 105, и в отличие от нее новинка получила камеру и mp3-плеер.

Телефон оказался максимально простым. Так, в нем установлена проверенная платформа Series 30+ и дисплей диагональю 1,77 дюйма.

В Nokia 110 есть слот для карт памяти microSD до 32 ГБ, FM-радио, батарея на 800 мАч и камера на 0,8 Мп.

Аппарат будет предлагаться в синем, черном и розовом цветах. Цена новинки составит около 20 долларов.