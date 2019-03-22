Facebook хранила в открытом виде пароли миллионов пользователей

Facebook за последний год не единожды была замечена в утечке пользовательских данных, а в этот раз выяснилось, что пароли пользователей от личных аккаунтов хранятся в открытом незашифрованном виде.

Это выяснили в самой Facebook во время проверки систем безопасности. Данная ошибка была обнаружена не для всех паролей, причем их могли видеть только внутренние сотрудники компании.

Но в ходе более глубоко изучения было определено, что они не использовали эту информацию в личных целях.

В Facebook уже устранили недочет в системе и тех пользователей, у которых хранился пароль в незашифрованном виде, позже предупредят с рекомендацией изменить пароль.

В целом от ошибки пострадало несколько миллионов пользователей Facebook и Facebook Lite (упрощенной версии соцсети).