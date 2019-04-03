У интернет-покупателей воруют деньги с помощью программных кодов

Эксперты Group-IB провели анализ популярных онлайн-магазинов и 2 440 из них оказались заражены системами для кражи денежных средств.

В магазинах были обнаружены JS-снифферы, которые хакеры прописывают в коде сайта для перехвата данных банковских карт.

Причем JS-снифферы способствует получению не только данных с карт, но также логинов, паролей и других вводимых на сайтах данных.

В целом полученные данные в дальнейшем продают кардерам, а зачастую для этого используют закрытые форумы или даркнет (запрещённая часть интернета).

Как отметили в Group-IB, в день «снифферовод» может заработать от тысячи долларов, а все зависит от магазина, на котором используется JS-сниффер.