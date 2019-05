У диджея во время работы неожиданно загорелся 15-дюймовый MacBook Pro

Apple уже разбирается с ноутбуком, который загорелся во время работы, но причина возгорания пока не озвучена.

Американский диджей White Panda в Сети поделился жалобой на 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года. Этот ноутбук загорелся во время работы. К счастью от возгорания никто не пострадал, но ноутбук оставил черное пятно на полу.

MacBook Pro восстановлению не подлежит, и его уже отнесли в магазин Apple Store, где должны определить по какой причине аппарат начал гореть. Диджей возмущенно отметил, что такой случай мог бы произойти в самолете, и тогда ситуация была бы непредсказуемой.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse — good thing I wasn’t on a plane.

Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b

— White Panda (@whitepanda) 29 мая 2019 г.