У China Mobile не получилось выпустить бюджетный 5G-смартфон

В прошлом месяце оператор мобильной связи China Mobile заявлял, что выпустит очень дешевый смартфон с поддержкой 5G.

Обещали, что его цена будет около $280, а в дальнейшем прогнозировали, что аппарат станет дешевле более чем на $100.

Сегодня China Mobile на встрече с журналистами представила первый смартфон компании с 5G, и его цена оказалась значительно дороже обещанной.

5G-смартфоном стал Forerunner X1 с процессором Snapdragon 855 и AMOLED дисплеем диагональю 6,47 дюйма. Forerunner X1 обещают выпустить в августе, а его цена составит около $735.

Стоит отметить, что пока нет дешевого процессора с поддержкой 5G, поэтому ожидать 5G-смартфона за $280 не стоит.

Ранее MediaTek Inc обещала выпустить недорогой процессор с поддержкой 5G, который должны представить до конца 2019 года.