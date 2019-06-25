У China Mobile не получилось выпустить бюджетный 5G-смартфон

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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У China Mobile не получилось выпустить бюджетный 5G-смартфон

25.06.2019 22:32

В прошлом месяце оператор мобильной связи China Mobile заявлял, что выпустит очень дешевый смартфон с поддержкой 5G.

Обещали, что его цена будет около $280, а в дальнейшем прогнозировали, что аппарат станет дешевле более чем на $100.

Сегодня China Mobile на встрече с журналистами представила первый смартфон компании с 5G, и его цена оказалась значительно дороже обещанной.

5G-смартфоном стал Forerunner X1 с процессором Snapdragon 855 и AMOLED дисплеем диагональю 6,47 дюйма. Forerunner X1 обещают выпустить в августе, а его цена составит около $735.

Стоит отметить, что пока нет дешевого процессора с поддержкой 5G, поэтому ожидать 5G-смартфона за $280 не стоит.

Ранее MediaTek Inc обещала выпустить недорогой процессор с поддержкой 5G, который должны представить до конца 2019 года.

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