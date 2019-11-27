Twitter в декабре начнет удалять неактивные аккаунты

В Twitter как и других социальных сетях присутствует огромное количество неактивных аккаунтов, в связи с этим разработчики регулярно удаляют неактивные страницы.

В Twitter чистку проведут в декабре, и как написала администрация соцсети, удалять будут аккаунты, которые были неактивными более полугода.

Чтобы избежать блокировки и удаления страницы, пользователю до 11 декабря нужно воспользоваться логином и паролем для входа.

В Twitter отметили, что чистка от неактивных страниц будет проводиться несколько месяцев.