Twitter тестирует полностью новое приложение

Компания Twitter для избранных пользователей запустила новое приложение под названием Twttr.

Воспользоваться новым тестовым приложением пока могут только владельцы iOS устройств, но для этого нужно подать заявку на участие в программе Twitter Prototype Program.

Пока раннюю версию Twttr тестирует около 2 тыс. человек, причем в основном это англоязычные пользователи.

В дальнейшем ее действие будут расширять, но когда именно пока не сообщается.

Тестовый Twttr получил полностью новый дизайн и возможности, но пока все нововведения не раскрывают.

Известно, что в приложении стало проще создавать беседы, находить их и участвовать.

К тому же лента в Twttr стала больше похожа на чат.