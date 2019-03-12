Twitter тестирует полностью новое приложение

Twitter тестирует полностью новое приложение12.03.2019 14:23
Компания Twitter для избранных пользователей запустила новое приложение под названием Twttr.
Воспользоваться новым тестовым приложением пока могут только владельцы iOS устройств, но для этого нужно подать заявку на участие в программе Twitter Prototype Program.
Пока раннюю версию Twttr тестирует около 2 тыс. человек, причем в основном это англоязычные пользователи.
В дальнейшем ее действие будут расширять, но когда именно пока не сообщается.
Тестовый Twttr получил полностью новый дизайн и возможности, но пока все нововведения не раскрывают.
Известно, что в приложении стало проще создавать беседы, находить их и участвовать.
К тому же лента в Twttr стала больше похожа на чат.
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