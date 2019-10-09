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9 ноября : среда

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Интервью

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Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам

09.10.2019 11:56

Разработчики Twitter признались в непреднамеренной передаче данных своих пользователей третьим лицам.
В частности, в социальной сети рассказали о том, какие данные пользователей и каким лицам были переданы, а также принесли свои изменения.

Также было отмечено, что проблема была решена по состоянию на 17 сентября. Как выяснилось, Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам.

Речь идет о телефонах и электронных адресах, которые из-за ошибки могли попасть в рекламную систему Tailored Audiences.

Данные какого количества пользователей могли оказаться в рекламной системе в социальной сети сказать затруднились.

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