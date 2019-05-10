Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. из-за утечки фото пользователей

Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. из-за утечки фото пользователей10.05.2019 18:37
В Турции компанию Facebook обвинили в утечке данных порядка 300 тысяч пользователей соцсети.
Как установили в Управлении по защите персональных данных Турции (KVKK), в Facebook допустили утечку личных фотографий своих пользователей.
В связи с этим Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. В свободном доступе фотографии пользователей находились в период с 13 по 25 сентября прошлого года.
По предварительным подсчетам из-за нарушения могли пострадать порядка 300 тысяч жителей Турции.
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