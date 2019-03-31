Цукерберг выступает за регулирование Интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг в своем блоге написал, что правительство должно вести более активную политику в регулировании норм и стандартов в интернете.

Новые правила позволят сохранить свободу в интернете и дать новые возможности предпринимателям, при этом оградив пользователей от возможного вреда.

По мнению Цукерберга, новые правила нужно расширять в области конфиденциальности, в борьбе с вредоносным контентом и обеспечением честных выборов.

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.

Также сложно сейчас фильтровать контент, который относится к пропаганде, так как для этого нужны четкие правила, а их сейчас нет.