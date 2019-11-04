TSMC увеличит штат на 8 000 человек для разработки 3-нанометровых чипов

TSMC увеличит штат на 8 000 человек для разработки 3-нанометровых чипов04.11.2019 23:01
Тайваньская компания TSMC для разработки 3-нанометрового производственного процесса откроет новый центр, в котором будет работать 8 тыс. человек.
Компания сейчас разрабатывает не только 5-нанометровую технологию, но уже приступила к новому поколению – 3 нм.
Пока этот техпроцесс находится на ранней стадии, но для ускорения разработки будет создан новый исследовательский центр, который построят в северной части Тайваня.
Сейчас в TSMC работает 49 тыс. человек. Помимо расширения штата компания начала увеличивать инвестиции в разработки и исследования, а в третьем квартале выдели $769 миллионов (+10%) в сравнении с 2018 годом.
Ориентировочно выпуск процессоров по 3-нанометровой технологии начнется в 2023 году.
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