TSMC увеличит штат на 8 000 человек для разработки 3-нанометровых чипов

Тайваньская компания TSMC для разработки 3-нанометрового производственного процесса откроет новый центр, в котором будет работать 8 тыс. человек.

Компания сейчас разрабатывает не только 5-нанометровую технологию, но уже приступила к новому поколению – 3 нм.

Пока этот техпроцесс находится на ранней стадии, но для ускорения разработки будет создан новый исследовательский центр, который построят в северной части Тайваня.

Сейчас в TSMC работает 49 тыс. человек. Помимо расширения штата компания начала увеличивать инвестиции в разработки и исследования, а в третьем квартале выдели $769 миллионов (+10%) в сравнении с 2018 годом.

Ориентировочно выпуск процессоров по 3-нанометровой технологии начнется в 2023 году.