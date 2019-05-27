TSMC начал массовое производство SoC Apple A13 и Kirin 985

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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TSMC начал массовое производство SoC Apple A13 и Kirin 985

27.05.2019 19:59

Тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством полупроводниковых изделий, приступила к выпуску процессоров Kirin 985 и Apple A13.

Эти чипы уже производятся по нормам 7+ нм с использованием метода литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV).

Стоит отметить, что TSMC не стала отказываться от сотрудничества с Huawei, поэтому новые чипы китайская компания получит, и их будут устанавливать в смартфонах Huawei Mate 30.

Процессоры Apple A13 разработаны для мобильных устройств iPhone и iPad 2019 года, которые будут представлены в сентябре.

TSMC также ведет подготовку к производству чипов по нормам 5 нм, но они должны появится через год.

Также сейчас специалисты начали подготавливать производство для выпуска процессоров по нормам 3 нм.

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