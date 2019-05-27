TSMC начал массовое производство SoC Apple A13 и Kirin 985

TSMC начал массовое производство SoC Apple A13 и Kirin 98527.05.2019 19:59
Тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством полупроводниковых изделий, приступила к выпуску процессоров Kirin 985 и Apple A13.
Эти чипы уже производятся по нормам 7+ нм с использованием метода литографии в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV).
Стоит отметить, что TSMC не стала отказываться от сотрудничества с Huawei, поэтому новые чипы китайская компания получит, и их будут устанавливать в смартфонах Huawei Mate 30.
Процессоры Apple A13 разработаны для мобильных устройств iPhone и iPad 2019 года, которые будут представлены в сентябре.
TSMC также ведет подготовку к производству чипов по нормам 5 нм, но они должны появится через год.
Также сейчас специалисты начали подготавливать производство для выпуска процессоров по нормам 3 нм.
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