TSMC для Apple начала производство новых процессоров

На мощностях предприятия TSMC в апреле начали производство нового поколения процессоров для мобильной техники Apple.

Как удалось узнать Bloomberg у своих источников, на TSMC начали выпускать процессоры A13, которые будут использовать в смартфонах и планшетах. Новый чип будет использоваться в iPhone, которые будут представлены в сентябре 2019 года.

Новый процессор, как обычно, станет более производительным в сравнении с прошлым поколением.

Стоит отметить, что A13 не будет поддерживать 5G. Напомним, в сентябре Apple представит два флагманских смартфона с тройной камерой, и более простого преемника iPhone XR, в котором будет двойная камера.