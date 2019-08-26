TSMC будет выпускать 5-нанометровый процессор Snapdragon 875

Компания Qualcomm собственными силами не выпускает флагманские процессоры, так как для этого она привлекает Samsung и TSMC.

Корейская компания в свое время занималась производством чипов Snapdragon 820 и 835.

TSMC производит более новые Snapdragon 845 и 855, но эти чипы уже производятся по 7 нм техпроцессу.

Следующая платформа — Snapdragon 865 снова досталась корейской компании, и она тоже будет производиться по 7-нанометровому техпроцессу, а вот Snapdragon 875 уже начнет выпускать TSMC и он создан 5 нм техпроцессу.

Данная информация не является официальной. К тому же до 2021 года может все измениться тем более что Samsung и TSMC между собой ведут жесткую конкуренцию.