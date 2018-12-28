Цены на видеокарты AMD и NVIDIA к новому году стали стремительно падать

После того как прошел бум на фермы для добычи критовалюты на рынке стали падать цены на видеокарты.

В конце года некоторые магазины стали предлагать продукцию AMD и NVIDIA по уже адекватным ценам.

В Amazon и eBay цены на видеокарты уже снизились до годового минимума, и как считают специалисты, это связано не только с падением интереса к майнингу, но также и замедлением в игровом бизнесе.

Так, AMD RX 580 сейчас можно купить до $200, при этом месяц назад ее цена достигала $300.

Также на $100 стала дешевле NVIDIA GeForce GTX 1060, которую сейчас тоже можно приобрести за $200. Стала падать в цене и NVIDIA GTX 1070, а она ранее была доступна за $500.