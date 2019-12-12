В следующем году американская компания должна презентовать сразу пять смартфонов, в числе которых и компактный аппарат, позиционируемый как некий преемник iPhone SE.

Именно эта модель и должна частично покрыть издержки на запуск еще четырех смартфонов, в числе которых будут и модели с поддержкой сетей пятого поколения.

Цены на новые iPhone 12 могут остаться на прежнем уровне, о чем сообщили аналитики, отмечая, что именно выпуск весной 2020 года более доступной модели сможет покрыть убытки, которые возникают из-за различий между поставками в межсезонье и в разгар сезона.

Ранее компании приходилось компенсировать поставщикам убытки, но с выпуском новой более доступной модели Apple сможет сбалансировать доходы.