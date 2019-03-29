Цена на iPhone X упала ниже психологической отметки

В России iPhone X до сих пор является одним из самых продаваемых смартфонов компании, несмотря на то что этот аппарат был представлен в 2017 году.

С новыми ценами на iPhone X смартфон стал еще привлекательнее для покупки.

Как сообщает портал Hi-Tech Mail.ru, сейчас некоторые магазины предлагают юбилейный iPhone за 55 тысяч рублей. Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.

Напомним, iPhone X стал первым смартфонов от Apple, который получил вырез в экране и систему Face ID.

После этого все китайские производители стали подражать модели и создавать аппараты с так называемой «челкой», но ее многие не восприняли должным образом и сейчас вместо нее выпускают устройства с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Такой вариант смотрится куда интересней и не так раздражает.