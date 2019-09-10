Три новых недорогих смартфона Xiaomi выйдут в сентябре

В сентябре китайский производитель представит сразу три новые недорогие модели смартфонов.

В прошлом месяце были представлены Redmi Note 8 и его старшая версия.

Теперь сообщается, что китайский производитель готовит бюджетные Redmi 8 и Redmi 8A, а также Xiaomi Mi 9 Lite, который в Китае продается под названием Xiaomi СС9.

Международная версия Xiaomi Mi 9 Lite уже прошла сертификацию и ее презентация ожидается в ближайшее время.

Также производитель для российского и европейского рынка должен показать Redmi Note 8 Pro. а в Китае представить Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4.