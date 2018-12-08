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Три модели линейки Samsung Galaxy S10 показали на изображениях

08.12.2018 15:56

Линейка Galaxy S10 2019 года практически постоянно фигурирует в новостях благодаря новым утечкам информации, а также изображениям.


Уже известно, что в линейке флагманских смартфонов будет три модели, но ранее появлялись сообщения об одной из них, а сегодня были опубликованы изображения, на которых представили все три модели одновременно, что позволяет понять, насколько будут отличаться смартфоны.

По предварительной информации, новинки в линейке будут иметь названия S10 Lite, S10 и S10+. Обычный S10 будет оснащен 6,1-дюймовым экраном, младшая модель S10 Lite получит 5,8-дюймовый экран, а старшая версия будет иметь 6,4-дюймовый экран.

Еще смартфоны S10 Lite и S10 получат одинарную камеру, тогда как третья модель в линейке будет оснащена двойной основной камерой.

Флагман Samsung Galaxy S10 с двойной камерой показали на изображении

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