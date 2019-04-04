Toshiba вернется на рынок ПК под брендом Dynabook

Ноутбуки Toshiba вернутся на рынок, но уже под названием Dynabook. Прошло несколько лет после того как Sharp купила 80,1% акций компьютерного бизнеса японской компании Toshiba.

Зарубежные источники сообщают, что Toshiba вернется на рынок США с новыми ноутбуками, но они теперь будут носить бренд Dynabook.

Новый бренд продолжит обслуживать уже существующие модели компьютеров Toshiba и предложит 11 новых моделей.

Помимо этого под маркой Dynabook будет предлагаться гарнитура дополненной реальности.

Ее разрабатывали специалисты Sharp и Vuzix. Какие именно модели Dynabook будут предлагаться не сообщается, но скорее всего ноутбуки будут рассчитаны в основном на корпоративный сегмент.