Топовая версия Redmi Note 8 Pro упала в цене на 15 долларов

В первую очередь снижение стоимости на представленный в конце августа смартфон, приурочено ко Дню Холостяка.



При этом не исключено, что сниженная стоимость Redmi Note 8 Pro будет действительна и в дальнейшем.

На старте продаж конфигурация смартфона 8/256 ГБ в Китае предлагалась за 270 долларов.

В рамках акции по снижении стоимости теперь аппарат обойдется в 255 долларов, что на 15 долларов меньше.