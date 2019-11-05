Топовая версия Redmi Note 8 Pro упала в цене на 15 долларов

Топовая версия Redmi Note 8 Pro упала в цене на 15 долларов05.11.2019 16:41
В первую очередь снижение стоимости на представленный в конце августа смартфон, приурочено ко Дню Холостяка.
При этом не исключено, что сниженная стоимость Redmi Note 8 Pro будет действительна и в дальнейшем.
На старте продаж конфигурация смартфона 8/256 ГБ в Китае предлагалась за 270 долларов.
В рамках акции по снижении стоимости теперь аппарат обойдется в 255 долларов, что на 15 долларов меньше.
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