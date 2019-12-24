Топовая модель флагмана Samsung получит Android 10 в 2020 году

Топовая модель флагмана Samsung получит Android 10 в 2020 году24.12.2019 15:59
Смартфоны Galaxy Note10 и Note10 + от компании Samsung уже получили финальную версию Android 10.
Но пользователи смартфонов с поддержкой 5G пока остались без актуальной версии ОС и оболочки One UI 2.0.
В компании извинились за задержку и заявили, что постараются Android 10 с One UI 2.0 для 5G версий флагманских смартфонов выпустить как можно быстрее.
Но точные сроки пока никто не уточнил. В чем причина задержи пока неизвестно, но предполагается, что это все связано именно с технологией 5G.
Android 10 для OnePlus 7 Pro 5G не вышел именно по этой причине, при этом OnePlus 7 Pro с LTE обновили уже давно.
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