Топовая модель флагмана Samsung получит Android 10 в 2020 году

Смартфоны Galaxy Note10 и Note10 + от компании Samsung уже получили финальную версию Android 10.

Но пользователи смартфонов с поддержкой 5G пока остались без актуальной версии ОС и оболочки One UI 2.0.

В компании извинились за задержку и заявили, что постараются Android 10 с One UI 2.0 для 5G версий флагманских смартфонов выпустить как можно быстрее.

Но точные сроки пока никто не уточнил. В чем причина задержи пока неизвестно, но предполагается, что это все связано именно с технологией 5G.

Android 10 для OnePlus 7 Pro 5G не вышел именно по этой причине, при этом OnePlus 7 Pro с LTE обновили уже давно.