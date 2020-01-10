Накануне интернет-магазин раскрыл характеристики Xiaomi Mi 10 в версии с поддержкой сетей пятого поколения.

Теперь топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10, опубликовав пост в социальной сети, который затем был быстро удален.

Однако скриншот удалось сохранить. В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.

В Европе конечно же цена будет выше. Что касается даты анонса, то он состоится раньше, чем будет представлен Samsung Galaxy S20.

Топ-менеджер намекнул, что дебют смартфона состоится 25 января или 10 февраля.