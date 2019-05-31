Tmall случайно анонсировала Realme 3 Pro и его цены в России

Для европейского рынка новый смартфон Realme 3 Pro уже был анонсирован официально, а вот о его появлении в России ничего не сообщалось.

Однако теперь достоверно известно, что смартфон поступит в продажу в нашей стране и более того были даже раскрыты конфигурации и их стоимость для российского рынка.

Источником информации выступила онлайн-платформа AliExpress Tmall, на которой случайно открыли страницу смартфона с ценниками.

Эту оплошность уже исправили, однако журналисты mobiltelefon.ru успели сделать скриншот. То есть, Realme 3 Pro станет первым смартфонов бренда, который появится в России. Его презентация ожидается в июне, а с учетом источника информации, можно сказать, что AliExpress Tmall будет средством продвижения этих аппаратов.

Новый смартфон будет представлен в двух версиях. Одна из этих версий будет доступна в конфигурациях 4/64 и 6/128 ГБ, которые оценили в 15 990 и 17 990 рублей соответственно.

В данном случае модели оснащены процессором Snapdragon 710, аккумулятором на 4 045 мАч, а также ОС Android 9 Pie и двойной основной камерой с модулями на 16 и 5 Мп.

Также онлайн-площадка будет предлагать Realme 3 3/32 ГБ с процессором MediaTek Helio P70. Эта модель обойдется покупателям в 10 990 рублей. Еще будет представлен смартфон Realme С2 с Helio P22 в версии 3/32 ГБ по цене 8 490 рублей.