Tmall случайно анонсировала Realme 3 Pro и его цены в России

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Tmall случайно анонсировала Realme 3 Pro и его цены в России

31.05.2019 20:59

Для европейского рынка новый смартфон Realme 3 Pro уже был анонсирован официально, а вот о его появлении в России ничего не сообщалось.
Однако теперь достоверно известно, что смартфон поступит в продажу в нашей стране и более того были даже раскрыты конфигурации и их стоимость для российского рынка.

Источником информации выступила онлайн-платформа AliExpress Tmall, на которой случайно открыли страницу смартфона с ценниками.

Эту оплошность уже исправили, однако журналисты mobiltelefon.ru успели сделать скриншот. То есть, Realme 3 Pro станет первым смартфонов бренда, который появится в России. Его презентация ожидается в июне, а с учетом источника информации, можно сказать, что AliExpress Tmall будет средством продвижения этих аппаратов.

Новый смартфон будет представлен в двух версиях. Одна из этих версий будет доступна в конфигурациях 4/64 и 6/128 ГБ, которые оценили в 15 990 и 17 990 рублей соответственно.

В данном случае модели оснащены процессором Snapdragon 710, аккумулятором на 4 045 мАч, а также ОС Android 9 Pie и двойной основной камерой с модулями на 16 и 5 Мп.

Также онлайн-площадка будет предлагать Realme 3 3/32 ГБ с процессором MediaTek Helio P70. Эта модель обойдется покупателям в 10 990 рублей. Еще будет представлен смартфон Realme С2 с Helio P22 в версии 3/32 ГБ по цене 8 490 рублей.

Oppo представила смартфон Realme 3 с батареей на 4230 мАч

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