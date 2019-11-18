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Тизер Half-Life Alyx выйдет 20 ноября

18.11.2019 13:28

Через пару дней Valve опубликует тизер новой Half-Life, об чем сообщил сетевой информатор Midoriyan, который ранее публиковал геймплей ранней версии Dota Underlords.
По данным инсайдера новая часть Half-Life будет назваться Alyx и она станет VR-эксклюзивом Valve.

Запуск Half-Life Alyx состоится в следующем месяце, в частности указывается дата 12 декабря.

В этот день запланирована церемония The Game Awards.

Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.

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