Тизер Half-Life Alyx выйдет 20 ноября

Тизер Half-Life Alyx выйдет 20 ноября18.11.2019 13:28
Через пару дней Valve опубликует тизер новой Half-Life, об чем сообщил сетевой информатор Midoriyan, который ранее публиковал геймплей ранней версии Dota Underlords.
По данным инсайдера новая часть Half-Life будет назваться Alyx и она станет VR-эксклюзивом Valve.
Запуск Half-Life Alyx состоится в следующем месяце, в частности указывается дата 12 декабря.
В этот день запланирована церемония The Game Awards.
Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
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