Титановый Red Hydrogen One с голографическим дисплеем оценен в $1595

Титановая версия Red Hydrogen One поступила в продажу, а до этого компания Red предлагала свой инновационный смартфон только в алюминиевом корпусе.

Титановая версия смартфона доступна для покупки за 1595 долларов, при этом по предзаказу ее можно было приобрести 1295 долларов.

В дорогой версии смартфона установлено 256 ГБ постоянной памяти, а это в два раза больше, чем в смартфоне с алюминиевым корпусом.

Напомним, в Red Hydrogen One установлен 5,7-дюймовый голографический дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 835.