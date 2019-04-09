Титановый Red Hydrogen One с голографическим дисплеем оценен в $1595

Титановый Red Hydrogen One с голографическим дисплеем оценен в $159509.04.2019 20:00
Титановая версия Red Hydrogen One поступила в продажу, а до этого компания Red предлагала свой инновационный смартфон только в алюминиевом корпусе.
Титановая версия смартфона доступна для покупки за 1595 долларов, при этом по предзаказу ее можно было приобрести 1295 долларов.
В дорогой версии смартфона установлено 256 ГБ постоянной памяти, а это в два раза больше, чем в смартфоне с алюминиевым корпусом.
Напомним, в Red Hydrogen One установлен 5,7-дюймовый голографический дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 835.
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