«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника

«Тинькофф» для своих клиентов запустил голосового помощника по имени Олег. Первыми его получили пользователи iOS, а позже он появится на устройствах под управлением Android.

Через голосового помощника можно осуществить перевод на счета в «Тинькофф» и Сбербанк, провести операции с картами, отправить на электронную почту документы и проконсультироваться о банковских продуктах.

Также разработчики научили Олега общаться на свободные темы, заказывать столик в ресторане и записывать клиента в салон красоты.

Как сообщается в пресс-релизе: «Иногда Олег может сказать или ответить на вопрос не подумав. Он объясняет это вспыльчивым характером, но работает над собой и каждый день становится лучше».

Обещают, что со временем голосовой помощник научат менять характер и выбирать стиль общения с пользователем.

Уже сейчас Олег самостоятельно может решать часть задач, но в некоторых случаях он будет привлекать для решения задач специалиста из кол-центра.

Голосом голосового помощника стал актер кино и дубляжа Никита Прозоровский.