Tianma на Computex 2019 показала новый гибкий 7,4-дюймовый экран

Компания Tianma на выставке Computex 2019 показала свой первый прототип гибкого дисплея.

В целом крупнейший китайский производитель дисплеев на выставке, посвященной компьютерам оказался единственным среди своих конкурентов.

На Computex 2019 был показан гибкий AMOLED дисплей диагональю 7,4-дюйма с разрешением 3360х1440 пикселей.

Соотношение сторон экрана составляет 21:9. Он имеет радиус изгиба 3 мм. Заявлено, что толщина рамки гибкой матрицы 0,9 мм, а толщина дисплея 0,25 мм.

Экран складывается внутрь, а значит производителю при использовании такого дисплея придется в смартфоне устанавливать еще один внешний экран.

Предположительно, на рынке складные смартфоны с гибким дисплеем от Tianma появятся в следующем году.