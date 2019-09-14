Тесты в AnTuTu раскрыли реальный объём памяти в новых iPhone 11

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Тесты в AnTuTu раскрыли реальный объём памяти в новых iPhone 11

14.09.2019 12:31

Новинки Apple еще не поступили в продажу, но их уже успели протестировать в AnTuTu и теперь известно сколько в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используется оперативной памяти.
В Сети сообщалось, что в новых флагманских моделях iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет установлено 6 ГБ оперативной памяти, но после тестов в AnTuTu эта информация получила опровержение.

Все три смартфона оснащены 4 ГБ ОЗУ.

Что касается производительности, то по результатам тестов iPhone 11 256 ГБ набрал 45 6655 балла, iPhone 11 Pro 512 ГБ и как iPhone 11 Pro Max 512 ГБ набрали 45 5452 и 46 2098 баллов.

Напомним, в России iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для заказа станут доступы 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.

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