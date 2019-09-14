Тесты в AnTuTu раскрыли реальный объём памяти в новых iPhone 11

Новинки Apple еще не поступили в продажу, но их уже успели протестировать в AnTuTu и теперь известно сколько в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используется оперативной памяти.

В Сети сообщалось, что в новых флагманских моделях iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет установлено 6 ГБ оперативной памяти, но после тестов в AnTuTu эта информация получила опровержение.

Все три смартфона оснащены 4 ГБ ОЗУ.

Что касается производительности, то по результатам тестов iPhone 11 256 ГБ набрал 45 6655 балла, iPhone 11 Pro 512 ГБ и как iPhone 11 Pro Max 512 ГБ набрали 45 5452 и 46 2098 баллов.

Напомним, в России iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max для заказа станут доступы 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.