Tesla пригрозила сотрудникам серьезным наказанием за утечку информации

Tesla стала беспокоится об утечке информации, и в связи с этим решила напомнить сотрудникам, что этого делать нельзя.

Производитель электрокаров, разослал своим сотрудникам электронные письма в которых указано, что за кражу информации им грозит увольнение.

В письме также была история, суть которой в том, что один из работников Tesla отправил на свою личную почту конфиденциальную информацию.

После этого он был уволен и против него возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что все крупные компании отслеживают работу своих сотрудников и за подобные действия они сразу несут наказание.