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TENAA раскрыла характеристики смартфона Realme X50 5G

04.01.2020 19:11

Новый смартфон компании Realme прошел сертификацию в Китае, а это означает, что уже скоро состоится его выход на рынок.
Новинка Realme X50 5G появилась в базе данных TENAA, благодаря которой и были раскрыты ключевые характеристики аппарата.

Итак, Realme X50 5G получит 6,56-дюймовый экран IPS, разрешение которого составит 120 Гц, а частота обновления 120 Гц.

Фронтальная камера будет с двумя датчиками разрешением 8 и 16 Мп, а основная камера получит модули на 2 Мп, 8 Мп, 12 Мп и 64 Мп.

В минимальной конфигурации в устройстве установят 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Также будут доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу Realme X50 5G будет отвечать аккумулятор на 4 200 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Презентация смартфона ожидается через несколько дней.

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