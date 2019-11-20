Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 смогут совершать видеозвонки на смартфон

Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 смогут совершать видеозвонки на смартфон20.11.2019 20:35
Xiaomi намерена в новое поколение своих телевизоров добавить видеозвоонки.
В соцсети Weibo было опубликовано видео, в котором продемонстрировали видеозвонок с телевизора на смартфон. В демонстрации участвовала модель из новой серии — Xiaomi Mi TV 5.
Когда новая функция доберется до новых телевизоров пока неизвестно. Напомним, Xiaomi Mi TV 5 были представлены в обычном варианте и Pro.
В Китае в продаже пока есть Mi TV 5 с 55- и 65-дюймовыми экранами. Их предлагают купить за $425 и $570 соответственно. Позже станут предлагать и другие версии телевизоров.
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