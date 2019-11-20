Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 смогут совершать видеозвонки на смартфон

Xiaomi намерена в новое поколение своих телевизоров добавить видеозвоонки.

В соцсети Weibo было опубликовано видео, в котором продемонстрировали видеозвонок с телевизора на смартфон. В демонстрации участвовала модель из новой серии — Xiaomi Mi TV 5.

Когда новая функция доберется до новых телевизоров пока неизвестно. Напомним, Xiaomi Mi TV 5 были представлены в обычном варианте и Pro.

В Китае в продаже пока есть Mi TV 5 с 55- и 65-дюймовыми экранами. Их предлагают купить за $425 и $570 соответственно. Позже станут предлагать и другие версии телевизоров.