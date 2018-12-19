Телевизоры Samsung линейки Frame и The Serif TV получат новые экраны

Компания Samsung готовит к презентации новые модели телевизоров линейки Frame и The Serif TV. В этих моделях со следующего года начнут устанавливать QLED панели.

Презентация новых моделей состоится на выставке электроники CES 2019, которая начнет работать с 8 января.

На ней корейский производитель расскажет все подробности также раскроет дизайн новых телевизоров.

Пока все данные про Frame и The Serif TV держатся в секрете. Модели серии Frame на российском рынке сейчас предлагаются по цене от 79 990 рублей.